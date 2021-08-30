30 Ağustos Zafer Bayramı
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30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

Ergani ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

İlçede koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Törene Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Garnizon Komutanı Ömer Kaygısız, Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kenan Taş, Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Sav, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Daha sonra Kaymakam Öztürk, makamda tebrikleri kabul etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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