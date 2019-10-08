3 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

08.10.2019 21:10

Bitlis'in Hizan ilçesinde, 3 yıl önce iki aile arasında bir kişinin ölümüyle başlayan kan davası barışla sona erdi.

Yedikardeş köyünün Yaylalar mevkisinde Karabaş ve Bozkan aileleri arasında 3 yıl önce Sinan Karabaş'ın ölümüyle başlayan kan davası, kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.

Hizan Bediüzaman Ulu Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan barış töreninde konuşan eski Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı, her iki aileye teşekkür ederek, aralarındaki husumetin sona ermesinin önemli olduğunu belirtti.

Aileler arasında zaman zaman husumetlerin yaşandığını anlatan Gaydalı, "Rahmetli Cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel derdi ki; 'Barışmasını bilmeyen kavga etmesin. Beşerdir, şaşar ama önemli olan hatada ısrar etmemektir'. Bu iki ailemiz uzun süredir küstüler, bir kısmı da burayı terk etmişti. Önemli olan kötülükte ısrar etmemek. Zamanımızı bu tip barışlarla geçiriyoruz. Aslında bu tür olayları yaşamamamız için üretmeye ve çalışmaya ihtiyacımız var. Bitlis olarak bir bütünüz. Bu tür kötülüklere tevessül etmeyelim. Başta iki ailenin büyükleri olmak üzere barışta emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Hizan Kaymakam Vekili Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da Müslümanlar arasındaki husumeti sona erdirmenin Allah'ın emri olduğunu belirtti.

Bugün kucaklaşacak gönüllerin bir daha ayrılmamak üzere bir arada olmasını temenni eden Özkan, şunları dile getirdi:

"Bu güzel günde bizleri bir araya getiren başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçenlere ve en önemlisi iki ailemizin büyüklerine şükranlarımı arz ediyorum. Aile büyükleri bu işin başını çekmezse, işin ucundan tutmazsa, elleri kavuşturup Allah'ın emrine ve Peygamber'in sünnetine uyacağız demeseler, bir araya gelmezdik. Önemli olan tövbe etmek, pişman olmaktır. Biz müminlere düşen görev, tarafları barıştırmak ve bir araya getirmektir. Hepimiz kardeşiz."

Dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek yemin eden ailelerin fertleri kucaklaştı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, İlçe Müftüsü Murat Demir, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA