Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk, 3 yıl önce büyük umutlarla atanmıştı
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Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk, 3 yıl önce büyük umutlarla atanmıştı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk görevine 9 Temmuz 2018 tarihinde başlamıştı. Eğitimde yaşanan sorunlar nedeniyle o dönem zor bir görevi devralan Selçuk tercihi, taraflı tarafsız herkesi memnun etmiş ve eğitimciler birbirinden övgü dolu destek mesajları yayınlamıştı. Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesinde yer alan ve eğitimdeki sorunları çözme vaadiyle göreve gelen Selçuk, 3 yıllık görev süresinin ardından koltuğunu yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer'e bıraktı.

9 Temmuz'da açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesindeki sürpriz bakanlardan biriydi Ziya Selçuk. 2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde profesörlük ünvanını aldıktan sonra birçok özel eğitim kurumunun kuruluşunda yer alan Selçuk'un bakan olması taraflı tarafsız herkesi memnun etmişti.

EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARINI ANLATTIĞI VİDEOLAR PAYLAŞIM REKORLARI KIRMIŞTI

Eğitimin duayen isimlerinin büyük övgülerle bahsettiği ve hükümetin kararının ne derece doğru olduğuna vurgu yaptıkları ilk dönemde Ziya Selçuk da basına önemli vaatlerde bulunmuştu. Türk eğitim sisteminin sorunlarını anlatan videoları paylaşım rekorları kıran Selçuk'un bakanlığının ilk günlerinde açıkladığı "2023 Eğitim Vizyonu" devrim nitelediğinde kararlar içeriyordu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDA BU DESTEĞİ VE KARARLILIĞI GÖRDÜM"

Temkinli olmakta da fayda gören Ziya Selçuk, eğitimde yaşanan sorunların Milli Eğitim Bakanı'nın tek başına çözeceği bir mesele olmadığına dikkat çekmiş ve "Bunun arkasında bir hükümet desteği, Cumhurbaşkanı desteği ve herşeyden önemlisi çok güçlü liderlik desteği gerekir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızda bu desteği ve eğitim sorununun çözümündeki kararlılığı gördüm. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan gelen bu teklifi kabul ettim. Bu desteği görmek insana farklı bir güç ve güven veriyor" ifadelerini kullanmıştı.

OKULLARIN AÇILMASINA BİR AY KALA İSTİFA ETTİ

Eğitimin sadece Türkiye'nin değil tüm ülkelerin sorunu olduğunun altını çizen Selçuk, yeni hükümet sisteminin de Türk eğitim sistemindeki tüm sorunların çözümü için büyük bir fırsat olacağını belirtmişti. Genel itibariyle eğitimdeki sorunların çözüleceğini neredeyse tüm konuşmalarında vadeden Ziya Selçuk, 3 yıllık görev süresinin ardından okulların açılmasına bir ay kala görevden affını isteyerek istifasını sundu.

SELÇUK'UN BAHSETTİĞİ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi gibi birçok nedenden dolayı ortaya çıkan sorunların çözümü için gözler Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Mahmut Özer'e çevrildi.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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