3 yaşındaki Suriyeli Ahmet, kazada öldü - Haberler
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3 yaşındaki Suriyeli Ahmet, kazada öldü

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
3 yaşındaki Suriyeli Ahmet, kazada öldü

ANTALYA'da, 2 yeğeniyle gezmeye çıkan Suriyeli Mahmut İsa'nın kullandığı motosiklet, kum yüklü traktöre çarptı.

ANTALYA'da, 2 yeğeniyle gezmeye çıkan Suriyeli Mahmut İsa'nın kullandığı motosiklet, kum yüklü traktöre çarptı. Kazada, motosikletteki Ahmet İsa (3), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde meydana geldi. Yeğenleri Ahmet İsa ve Ahit İsa'yı da yanına alarak, gezmeye çıkan Suriyeli Mahmut İsa'nın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen Ahmet Çırpı yönetimindeki kum yüklü traktöre çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletten savrulan Ahmet İsa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Mahmut İsa ile yeğeni Ahit İsa da ambulansla hastaneye götürüldü. Ahmet İsa'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Çırpı, polis tarafından gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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Haber: 3 yaşındaki Suriyeli Ahmet, kazada öldü - Haberler
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