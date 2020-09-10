3'te 3 Tarih sunucusu kimdir? 3'te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift kaç yaşında nereli? 3'te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift hayatı biyografisi
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3'te 3 Tarih sunucusu kimdir? 3'te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift kaç yaşında nereli? 3'te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift hayatı biyografisi

3'te 3 Tarih programı sunucusu vatandaşların merak konusu oldu. Peki, 3'te 3 Tarih sunucusu kimdir? 3'te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift kaç yaşında, nereli? İşte, 3'te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift hayatı ve biyografisi!

3'te 3 Tarih sunucusu kimdir? 3'te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift kaç yaşında nereli? 3'te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift hayatı biyografisi
10.09.2020 18:10 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:13

3'te 3 Tarih programını takip edenler ekranda gördükleri 3'te 3 Tarih sunucusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki 3'te 3 Tarih sunucu Pelin Çift kaç yaşında, nereli? 3'te 3 Tarih Pelin Çift hayatı ve biyografisi nedir? 3'te 3 Tarih sunucusu kimdir?

3'TE 3 TARİH SUNUCUSU KİMDİR?

3'te 3 Tarih programını Pelin Çift sunmaktadır.

3'TE 3 TARİH SUNUCUSU GÜLBİN PELİN ÇİFT YAŞINDA, NERELİ?

PELİN ÇİFT KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Kasım 1978

Kaç yaşında: 41 yaşında

Nereli: İzmir, Türkiye

Eğitim: İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'den mezun olan Pelin Çift, Galatasaray Üniversitesi, Radyo-Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Kariyeri

İlk işi, ekranda ilk canlı yayın deneyimi 1997'de NTV'de başladığı hava durumu sunuculuğu olan Pelin Çift bir süre sonra kanalın haber sunuculuğu görevine getirilmiştir. 2001 yılında bu kanaldan ayrıldıktan sonra yüksek lisansını tamamlamış ve bir dönem Skytürk'te çalışmıştır. 2004-2009 yılları arasında CNN Türk kanalında devam eden 5 yıllık kariyerinin ardından 2009 yılında Habertürk TV'ye geçmiştir.

Pelin Çift günümüzde Habertürk TV'nin altın saatler saatlerinde yayınlanan Gündem ve Öteki Gündem isimli programları sunmuştur.

2013'te Show Tv'de Bir Milyon Kimin? adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

2015 itibarıyla TRT 1'de Pelin Çift ile Gündem Ötesi programını sunmaktadır.

2016 Yılında "Ayasofya'nın Gizli Tarihi"adlı kitabı Erhan Altunay ile birlikte çıkarmıştır.

Ayrıca 2019 Yılından beri TRT 1'de yayımlanan 3'te 3 Tarih adlı Yarışma Programını sunmaktadır.

Çalıştığı TV kanallar

• 1997-2001: NTV

• 2001-2004: Skytürk

• 2004-2009: CNN Türk

• 2009-2014: Habertürk TV

• 2015- TRT 1

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