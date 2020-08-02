3 şüpheliyi, çaldıkları telefonun sinyali yakalattı SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, denize giren A.B.'nin aracının camını kırarak, cep telefonu ve banka kartlarını çalan 3 kişi, jandarma ekiplerince telefon sinyalinin takip edilmesiyle yakalandı.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, denize giren A.B.'nin aracının camını kırarak, cep telefonu ve banka kartlarını çalan 3 kişi, jandarma ekiplerince telefon sinyalinin takip edilmesiyle yakalandı.

Kocaali ilçesinde, dün denize giren A.B., sudan çıktıktan sonra park halindeki aracının yanına gitti. Aracının camının kırıldığını gören A.B., içerideki telefonu, kimlik kartı ve banka kartlarının çalındığını fark etti. A.B.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Telefonun sinyalini takip eden jandarma, şüphelilerin Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesi Mera mevkisinde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla A.D., S.D. ve C.D. yakalandı, yapılan üst aramalarında telefon ve kartlar ele geçirildi. A.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, S.D. ve C.D. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA