Haberler

Siirt'te doğum sancısı tutan hasta, 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Siirt'te doğum sancısı tutan hasta, 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesinde doğum sancısı çeken Elif Tunç, sağlık ekiplerinin 5 saat süren özverili çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Karla kaplı yollar ve zorlu hava koşulları destek ekiplerinin tedavi sürecindeki çabalarını artırdı.

Siirt'in Pervari ilçesinde doğum sancısı tutan hasta, karlı yollarda ekiplerin 5 saatlik zorlu çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Pervari ilçesine bağlı Keskin köyünde doğum nedeniyle rahatsızlanan 30 yaşındaki Elif Tunç, zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı. Yaklaşık 5 saat süren titiz ve koordineli bir çalışmanın ardından hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Elif Tunç, ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı