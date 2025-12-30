Siirt'te doğum sancısı tutan hasta, 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde doğum sancısı tutan hasta, karlı yollarda ekiplerin 5 saatlik zorlu çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Pervari ilçesine bağlı Keskin köyünde doğum nedeniyle rahatsızlanan 30 yaşındaki Elif Tunç, zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı. Yaklaşık 5 saat süren titiz ve koordineli bir çalışmanın ardından hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Elif Tunç, ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. - SİİRT