Zonguldak'taki trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Zonguldak' Çaycuma perşembe yol ayrımı ışıklı kavşakta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iki aracın karıştığı kazada araçlardan birini Ş.Ç.'nin kullandığı öğrenildi. Sürücünün kullandığı araçta eşi ve iki çocuğunun da bulunduğu belirtildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

