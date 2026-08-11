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Otobüs Şoförleri Kavgası Polisi Alarma Geçirdi

Otobüs Şoförleri Kavgası Polisi Alarma Geçirdi
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Zonguldak'tan hareket eden otobüste şoförlerin kavgası, silah ihbarıyla Bartın'da polisi harekete geçirdi. Otobüste yapılan aramada silah bulunamadı; sürücü, muavin ve firma yetkilileri ifade için polis merkezine götürüldü.

Zonguldak'ta otobüs değişiminde yaşanan şoförlerin kavgası Bartın polisini alarma geçirdi. Bartın polisi, uygulama noktasında durdurduğu otobüste silah aradı.

İddiaya göre, Zonguldak'tan hareket eden Metro Turizm'e ait otobüste yolculuk yapan emniyet amirinin ikazı üzerine firma yetkilileri, sefere çıkan otobüsü değiştirme kararı aldı. Kdz.Ereğli-Alaplı arasındaki bir benzin istasyona gelen otobüslerin yolcu değişimi esnasında, şoförler tartıştı. Kavgaya dönüşen olayın ardından her iki şoför de bir süre yoluna devam etti. Şoförlerden biri, sağlık raporu alarak, tartıştığı meslektaşından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine sefere giderken Bartın'a geri dönen otobüs, polisi alarma geçirdi. Sürücünün silahla tehdit edildiği iddiası üzerine polis ekibi, şehir girişindeki polis uygulama noktasında otobüsü durdurarak, uzun süre araçta silah aradı. Otobüsü didik didik arayan ekipler, ihbar edilen silahı bulamadı. Firma yetkilileri de polis noktasına gelerek, kavgaya karışan sürücü ve yanındaki muavin ile bir süre tartıştı.

Bartın'a gelen otobüsün şoförü, yanındaki muavin ve firma yetkilileri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmesi ile hareketli anlar sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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