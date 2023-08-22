Zonguldak'ta Yol Ortasında Kavga Edip Kaza Yapan Sürücülerin Hamile Kadına Korku Dolu Anları

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki sürücünün yolun ortasında durup kavga etmesi kazaya neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada hamile kadın korku dolu anlar yaşadı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki sürücünün yolun ortasında durup kavga etmesi kazaya neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada hamile kadın korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye kaza öğlen saatlerinde Zonguldak-Kozlu sahil yolunda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki sürücü akan trafikte durarak sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken hız limitinin 60 kilometre olduğu yolda diğer araçlar da duraklamaya çalıştı. Bu sırada M.S. idaresindeki DO-MS-8290 plakalı BMW marka aracıyla yol ortasında duran araçların arkasında durakladı. Ancak arkasından seyreden M.T. 26 AR 005 plakalı Hyundai marka aracıyla önündeki araca çarparak durabildi. Yol ortasında durup kazaya sebep olduklarını fark eden sürücüler hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yolda metrelerce fren izi görülürken M.T.'nin aracında bulunan ve hamile olduğu öğrenilen İ.T. kısa süreli şok yaşadı. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı kadın tedbiren hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışması sürüyor. - ZONGULDAK