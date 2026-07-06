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Zonguldak'ta dalgalara kapılan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta dalgalara kapılan şahsın cansız bedenine ulaşıldı
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Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişin yasaklandığı bölgede suya atlayan Bayram Kahveci, dalgaların şiddetlenmesiyle gözden kayboldu. İkinci gün yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta denizde kaybolan şahsın cansız bedeni arama çalışmalarının ikinci gününde ekiplerce bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olumsuz hava şartları nedeniyle görevlilerce denize girişin yasaklandığı yönünde uyarılan Bayram Kahveci ve yanındaki arkadaşı B.S. (34), daha sonra yaklaşık 200-300 metre uzaklıktaki kayalıklara geçerek bu bölgeden suya atladı. Dalgaların şiddetlenmesiyle Kahveci bir anda gözden kayboldu. Arkadaşını kurtarmak için peşinden denize giren B.S. ise akıntıya direnemeyip zorlukla kıyıya ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gün boyu deniz yüzeyinde ve kıyı şeridinde tarama yapan ekipler, havanın kararmasıyla saat 22.00'de aramalara ara verdi. Sabah 06.00'da yeniden başlatılan arama çalışmalarında Kahveci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna nakledildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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