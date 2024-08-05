Zonguldak'ta yapılan operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla önemli sonuçlar elde edildi.

Zonguldak'ta 1-31 Temmuz tarihleri arasında aranan şahıslar kategorisinde, farklı suçlardan dolayı 5 yıla kadar hapis cezası almış ve aranan 78 kişi yakalandı. 5-10 yıl arası ceza alan 5 kişi ve 10 yıl üzeri ceza almış 3 kişi yakalandı. İfade için aranan 17 kişi ekiplerce yakalandı. Ayrıca, 18 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 16 yivsiz tüfek ve 62 tabanca fişeği gibi çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında, 2 bin 74 uygulama düzenlendi ve 59 bin 884 araç kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda 39 bin 884 kişi sorgulandı. Ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik denetimlerde ise toplam 69 denetim yapıldı ve 41 ihbar değerlendirildi. Maden ocaklarında yapılan incelemelerde, 52 ton kömür imha edildi ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadelede ise 61 operasyon düzenlenerek, 10 kişi tutuklandı, 13 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlarda 414 gram metamfetamin, 3 bin 821 gram esrar ve 710 gram sentetik kannabinoid olmak üzere büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu kullanımında kullanılan 1 adet esrar öğütme aparatı dahil olmak üzere çeşitli ekipmanlar da bulundu.

Zonguldak Valiliği, il genelinde suç oranlarını düşürmeye ve halkın güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - ZONGULDAK