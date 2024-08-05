Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta yapılan operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda aranan şahıslar yakalandı, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla önemli sonuçlar elde edildi.

Zonguldak'ta 1-31 Temmuz tarihleri arasında aranan şahıslar kategorisinde, farklı suçlardan dolayı 5 yıla kadar hapis cezası almış ve aranan 78 kişi yakalandı. 5-10 yıl arası ceza alan 5 kişi ve 10 yıl üzeri ceza almış 3 kişi yakalandı. İfade için aranan 17 kişi ekiplerce yakalandı. Ayrıca, 18 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 16 yivsiz tüfek ve 62 tabanca fişeği gibi çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında, 2 bin 74 uygulama düzenlendi ve 59 bin 884 araç kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda 39 bin 884 kişi sorgulandı. Ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik denetimlerde ise toplam 69 denetim yapıldı ve 41 ihbar değerlendirildi. Maden ocaklarında yapılan incelemelerde, 52 ton kömür imha edildi ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadelede ise 61 operasyon düzenlenerek, 10 kişi tutuklandı, 13 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlarda 414 gram metamfetamin, 3 bin 821 gram esrar ve 710 gram sentetik kannabinoid olmak üzere büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu kullanımında kullanılan 1 adet esrar öğütme aparatı dahil olmak üzere çeşitli ekipmanlar da bulundu.

Zonguldak Valiliği, il genelinde suç oranlarını düşürmeye ve halkın güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Valiliği Operasyon zonguldak 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

 Galatasaray'a transfer olacak mı? İlkay Gündoğan, merakla beklenen sorunun cevabını Arda Güler'e verdi

Galatasaray'a transfer olacak mı? İlkay Gündoğan, merakla beklenen sorunun cevabını Arda Güler'e verdi

 Bakan Fidan Refah sınırında: Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Bakan Fidan Refah sınırında: Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 30 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 30 Filistinli hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title