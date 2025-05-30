Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan dört şüpheliden üçü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 74 gram kannabinoid (Bonzai), 0,30 gram metamfetamin, 1,36 gram Afyon sakızı ve 12 bin TL nakit para ele geçirildi. F.D., S.Y., H.İ.T. ve B.G. isimli şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından B.G. serbest bırakılırken, F.D., S.Y. ve H.İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK