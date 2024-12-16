Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı ve Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, üç kişinin evinde yapılan aramada 11 gram metanfetamin, 5 gram esrar ve 19 bin 550 TL ile birlikte çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile para ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gökçebey ilçesinde üç şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda 11 gram metanfetamin, 5 gram esrar, 4 gram bonzai, 5 gram kenevir tohumu, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 paket sarma kağıdı, 1 not defteri, 3 cep telefonu, 1 pürmüz, 19 bin 550 TL ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK