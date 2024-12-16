Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı ve Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile para ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gökçebey ilçesinde üç şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda 11 gram metanfetamin, 5 gram esrar, 4 gram bonzai, 5 gram kenevir tohumu, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 paket sarma kağıdı, 1 not defteri, 3 cep telefonu, 1 pürmüz, 19 bin 550 TL ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK