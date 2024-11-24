Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Umuma Açık Yerlerde Geniş Kapsamlı Asayiş Uygulaması

Zonguldak'ta Umuma Açık Yerlerde Geniş Kapsamlı Asayiş Uygulaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde 92 iş yerini denetleyerek bin 469 kişinin kimliğini sorguladı. Denetimlerde aranan bir şahıs tespit edilirken, nargile sunumu yapan bir kafe hakkında da tutanak tutuldu.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde umuma açık dinlenme ve eğlence yerlerine yönelik geniş kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Bu uygulama kapsamında toplam 92 iş yeri denetlenirken, bin 469 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontroller sırasında, bakaya olarak aranan bir şahsa gerekli tebliğ yapıldı. Bu, emniyet güçlerinin aranan şahısların tespitine yönelik çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekti. Denetimler sırasında, kapalı alanda nargile ve tütün sunumu yaptığı tespit edilen bir kafe hakkında da gerekli idari yaptırımın uygulanması için tutanak tutuldu. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak umuma açık dinlenme ve eğlence yerlerinin denetlenmesine devam edileceğini belirtti. Bu tür denetimlerin, toplumun genel güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada 2 kritik başlık var

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti

 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

3 adayın yarıştığı kongrede "Saadet" maadet kalmadı
Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

Kar etkisini artırdı, onlarca araç karayolunda mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.