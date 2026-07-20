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Kontrolden çıkan otomobil tünelde metrelerce takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil tünelde metrelerce takla attı: 2 yaralı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde seyir halindeki otomobil, önce tıra ardından tünel duvarına çarparak metrelerce takla atıp ters döndü. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta seyir halindeyken önündeki tıra, ardından da girdiği tünelde duvara çarparak metrelerce takla atarak ters durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Uzunkum Tünelleri'nde meydana geldi. M.A. idaresindeki 74 DJ 006 plakalı otomobil seyir halindeyken tünel girişinde kontrolden çıktı. Otomobil önce önünde seyreden 55 ER 967 plakalı tıra çarptı ardından da tünel duvarına çarptı. Metrelerce savrulan otomobil taklalar atıp ters dönerek durabildi. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güçlükle araçtan çıkartılan sürücü M.A. ve yolcu olarak bulunan S.U. ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası trafik kontrollü sağlandı.

Adeta hurdaya dönen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken karayolları ekipleri çevrede temizlik çalışması yaptı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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