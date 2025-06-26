Zonguldak'ta Trafik Kazası: İki Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: İki Yaralı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay, akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma Bartın kara yolunun bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. O.A.'nın idaresindeki 52 ABS 252 plakalı motosiklet Bartın istikametine seyit halinde gittiği sırada E.U.'nun yönetimindeki 67 AF 418 plakalı otomobil motosiklete çarpması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü O.A. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.A. isimli şahıslar yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldığı sırada motosiklette bulunan sürücünün yakınlarından olduğu öğrenilen henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ise olay yerinde fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri ise fenalık geçiren şahsa da anında müdahalede bulundu. Yaralılar ve diğer şahıs daha sonra ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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