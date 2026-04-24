Zonguldak'ta trafik kazası 1 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Kışla Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülüç istikametinden Karadeniz Ereğli yönüne seyir halinde olan O.S. idaresindeki 67 ABM 650 plakalı araca, aynı istikamette ilerleyen 34 BH 9089 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç karşı yola geçerken, araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı