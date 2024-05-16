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Zonguldak'ta Ters Dönen Otomobil Kazasında Sürücü Yaralandı

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kazada otomobil ters döndü ve sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kozlu ilçesi Değirmenağzı tünellerinin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Eren B. (22) idaresindeki 67 DV 742 plakalı Hyundai marka otomobil, kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada sürücü Eren B. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, itfaiye ekipleri tarafından yolda temizleme çalışması başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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