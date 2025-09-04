Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: Baba ve Oğlu Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tefecilik yaptıkları iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 50 kişinin şikayeti üzerine harekete geçen KOM ekipleri, E.D. (73) ve oğlu C.D.'yi (41) takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla baba ve oğlunun evleri başta olmak üzere 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 100'e yakın hazırlanmış senet, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK