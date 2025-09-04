Haberler

Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: Baba ve Oğlu Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: Baba ve Oğlu Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta KOM ekipleri tarafından tefecilik yaptıkları iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda senet, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Zonguldak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tefecilik yaptıkları iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 50 kişinin şikayeti üzerine harekete geçen KOM ekipleri, E.D. (73) ve oğlu C.D.'yi (41) takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla baba ve oğlunun evleri başta olmak üzere 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 100'e yakın hazırlanmış senet, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar

Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.