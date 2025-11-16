Haberler

Zonguldak'ta Tarım Aracı Dereye Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir tarım aracının tekerleğinin yerinden çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, sürücüsü ise yaralandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde pat-pat diye tabir edilen tarım aracı, tekerleğinin yerinden çıkması sonucu dereye uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, eşi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Hacımusa köyü mevkiinde yaşandı. Bahri Karakaya idaresindeki pat-pat tabir edilen tarım aracıyla köprüden geçtiği sırada aracın tekerleği yerinden çıktı. Kontrolden çıkan tarım aracı dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Nevin Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Bahri Karakaya ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nevin Karakaya'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Bahri Karakaya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
