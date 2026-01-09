Haberler

Zonguldak'ta tarihi eserler ve silah ele geçirildi

Zonguldak'ta tarihi eserler ve silah ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Jandarma, 3 şahsı takibe alarak eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan objeler, dedektörler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurları, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri tespit edilen 3 şahsı takibe aldı. Şüphelilerin Kozlu ve Kilimli ilçelerindeki ev ve eklentilerine 8 Ocak günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince yapılan detaylı aramalarda; 8 adet sikke, 4 adet heykel, 1 adet tarihi demir çubuk ve 1 adet tarihi ibrik ele geçirildi. Ekipler ayrıca define arama faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 5 adet muhtelif kazı malzemesi ile 4 adet dedektöre de el koydu. Aramalarda tarihi eserlerin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

İran'da protestolar devam ederken Hamaney ateşe benzin döktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal

Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye'den o ülkeye uçuşlar tamamen iptal
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada