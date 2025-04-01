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Zonguldak'ta Sürücü Park Halinde Araçla Takla Attı

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Zonguldak'ta bir sürücü, aracını park ederken yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek takla attı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Aracını park etmek isterken yüksekten düşerek takla attı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir sürücü, aracını park ettiği sırada yüksekten düşerek takla attı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi.

İncivez Mahallesi Kamelya Sokak'ta yaşanan kazada, Kumsal G. 67 SK 953 plakalı Hyundai marka aracını evinin önüne park ettiği sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Takla atan araç ters dönerken, sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elinde hafif yaralar bulunan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa
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