Zonguldak'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Ereğli ilçesinde KOM ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda A.K., E.Ö., B.K., Ş.M., N.G. ve S.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü Ereğli'de, 9'u ise Alaplı'da yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden E.Ö. ve B.K.'nın polis memuru olduğu öğrenildi. 13 kişiden 5'inin ifade işlemlerinin sürdüğü, 8'inin ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü kaydedildi. - ZONGULDAK