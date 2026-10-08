Zonguldak'ta rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturmada 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik denetimlerde rüşvet alındığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet alma, rüşvet verme soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri düğmeye bastı. Teknik ve fiziki takip sonucu aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu maden ocakları imha görevlilerinin yanı sıra 2'si orman görevlisi olmak üzere 16 şüpheli gözaltına alındı.

Orman personellerinin kömür işletmelerindeki denetimlerinde usulsüz işlem yaptığı ve rüşvet aldığı iddialarının yanı sıra ruhsatsız işletilen birtakım maden ocaklarında mühürleme işlemlerinin fiilen yapılmadığı yada tutanaklarda uygulanmış gibi gösterildiği iddiaları yer aldı.

"Bilgi satma" ağı içerisinde yer alarak bu yönde hareket ettiği ileri sürülen 2 orman muhafaza memurunun da yer aldığı 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Rüşvet alma" ve "Rüşvet verme" suçlamalarıyla sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Öte yandan, geçen 17 Temmuz günü Kilimli Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan H.H.'nin Çaycuma-Perşembe kara yolu üzerinde aracında silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte ruhsatsız maden ocaklarının sahiplerinin rüşvet ağında verdikleri paraları geri istemesi üzerine H.H.'nin baskıya maruz kaldığı ve bu sebeple intihar etmiş olabileceği iddiaları da araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı