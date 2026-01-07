Zonguldak'ta kaçak maden ocağında iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında 36 yaşındaki maden işçisi hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 02.15 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda kaçak olarak işletilen bir maden ocağında çalışan Feyyaz Korkmaz (36), çalışma esnasında tavandan kopan kaya ve kömür parçalarının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan yaralı işçi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Feyyaz Korkmaz ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan madenci, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Korkmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK