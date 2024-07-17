Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında göçükte kalan 51 yaşındaki maden işçisi Mustafa Kuru'nun cansız bedeni 8 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından bulunduğu yerden çıkartılarak hastane morguna getirildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Sekiz saat süren kurtarma çalışmalarının ardından 51 yaşındaki maden işçisi Mustafa Kuru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Göçük, Mustafa B.'ye ait tapulu arazide ruhsatsız olarak açılan maden ocağında meydana geldi. Göçük altında kalan Mustafa Kuru'yu kurtarmak için AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Ancak, yapılan çalışmalar sonucunda Kuru'nun cansız bedeni göçük altından çıkarıldı ve otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arazi sahibi Mustafa B.'nin daha önce maden kanununa muhalefet suçundan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Mustafa Kuru'nun bir süre önce emeklilik primini doldurduğu ve iki çocuğundan birinin Ankara'da üniversite öğrenimi gördüğü öğrenildi. - ZONGULDAK