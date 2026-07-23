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Zonguldak'ta bariyere çarpan otomobildeki yolcu yaralandı

Zonguldak'ta bariyere çarpan otomobildeki yolcu yaralandı
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Zonguldak-Gökgöl mevkisinde kontrolden çıkan otomobil önce bariyere, ardından duvara çarptı. Kazada yolcu N.U. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak istikametine seyir halindeki otomobilin bariyere ve ardından duvara çarpması sonucu araçta bulunan 50 yaşındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta Gökgöl mevkisi civarında seyreden otomobil kontrolden çıkarak trafik kazasına karıştı. M.U. idaresindeki 41 GM 221 plakalı araç güzergah üzerinde önce bariyere daha sonra duvara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yara almazken, yolcu koltuğunda bulunan 50 yaşındaki N.U. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlileri yaralı yolcuya ilk müdahaleyi kaza mahallinde uyguladı. Ekipler müdahalenin ardından yaralıyı tedavi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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