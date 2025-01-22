Zonguldak'ta Otomobil Bariyerlere Çarptı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. Yağışlı hava nedeniyle meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.
Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kozlu İlçesi Ilıksu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 BC 6426 plakalı otomobil yağışlı hava nedeniyle kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.
Şans eseri kazada yaralan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK