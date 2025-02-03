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Zonguldak'ta Motosiklet Kazasında İki Kişi Yaralandı

Zonguldak'ta Motosiklet Kazasında İki Kişi Yaralandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet sürücüsünün yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gülüç beldesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Yaralılar E.D. ve M.K .'yi ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken, olayın detaylarının araştırıldığı bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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