Zonguldak'ta Motosiklet Kazasında İki Kişi Yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gülüç beldesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Yaralılar E.D. ve M.K .'yi ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken, olayın detaylarının araştırıldığı bildirildi. - ZONGULDAK