Genç motosiklet sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 23 yaşındaki Arif Aykanat hayatını kaybetti.

Kaza, Ereğli-Zonguldak kara yolu Ören Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 78 ABJ 336 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Arif Aykanat, viraja girdiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü savrularak orta refüjdeki trafik uyarı tabelasına çarptı, ardından yol kenarındaki su kanalına düştü. Motosiklet ise yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra bankete çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK