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Zonguldak'ta Modifiyeli Araç Trafikten Men Edildi

Zonguldak'ta Modifiyeli Araç Trafikten Men Edildi
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Zonguldak'ta yapılan denetimlerde modifiyeli otomobile toplamda 7 bin 939 lira para cezası kesildi ve araç trafikten men edildi.

Zonguldak'ta yapılan denetimlerde 7 bin 939 lira para cezası kesilen modifiyeli araç, trafikten men edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesi'nde denetim yapıldı. Denetimlerde ekipler, O.A. idaresindeki 34 ZT 6711 plakalı otomobili durdu. Denetim sırasında araçta havalı süspansiyon ve abartı egzoz tespit edildi. Ekipler araç sürücüsü O.A'ya havalı süspansiyondan bin 500 lira ve abartı egzozdan 6 bin 439 lira para cezası uygulayarak, aracı trafikten men etti. Yapılan işlemlerin ardından araç çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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