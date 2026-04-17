Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Zonguldak'ta özel bir maden ocağında çalışan 42 yaşındaki Suat Kulakçı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Emeklilik işlemlerine hazırlandığı öğrenilen Kulakçı'nın kazası bölgedeki sağlık ekiplerince acil müdahaleyle hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Asma Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında çalışan Suat Kulakçı (42), elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Meydana gelen kazanın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kulakçı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kulakçı, ambulansla hemen Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İşçinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Kulakçı'nın emeklilik işlemlerine hazırlandığı ve yaklaşık bir ay sonra emekli olacağı bilgisine ulaşıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
