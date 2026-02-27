Yoldan çıkan otomobil tarlaya girdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Alaplı ilçesine bağlı İsafakıllı Durabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. 06 EYH 141 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçta inceleme yaptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı