Zonguldak'ta kontrolden çıkan araç kaza yaptı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza anı ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Kilimli ilçesindeki sahil yolunda yaşandı. İ.Ü.G. (37) idaresindeki 26 AGS 886 plakalı araç, sahil yolunda seyir halindeyken yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşen kazada araçta maddi hasar oluştu.

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansırken kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol temizlenerek trafiğe açıldı. - ZONGULDAK

