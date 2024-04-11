Zonguldak'ta kaza: 7 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobillerden biri ters dönerken kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyü kavşağında yaşandı. Zonguldak'tan Çaycuma istikametine seyreden 34 KU 4228 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yapmak istedi. Arkasından seyreden 06 BUP 840 plakalı Citröen marka otomobil önce refüje ardından da önünde dönüş yapmak isteyen araçla çarpışıp ters döndü.

Kazada her iki araçlarda bulunan Ceylin A., Sami A., Burak Ali A., Güray A., Solmaz A., Recep A. ve Kenan A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza anı ise bir güvenlik kamerasına yansıdı. - ZONGULDAK