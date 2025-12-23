Haberler

Tavuk çiftliğinde kendisini asarak yaşamına son verdi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kasap olarak çalışan M.G., tavuk çiftliğinde intihar etti. Arkadaşlarının endişesi üzerine bulunmuş olan M.G., sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybetmiş olarak tespit edildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kasaplık yapan bir kişi, kendisine ait tavuk çiftliğinde yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Çaydeğirmeni beldesinde kasap esnafı M.G.'nin iş yerine gelmemesi üzerine arkadaşları M.G'nin ikametine gitti. Burada da kendisini bulamayan arkadaşları, M.G'yi tavuk çiftliğinde bir brandanın arkasında kendisini asmış şekilde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.G'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. M.G'nin cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

