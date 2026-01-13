Zonguldak'ta motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Haberler

Zonguldak Valiliği, kar yağışı nedeniyle 13 Ocak 2026 tarihinde motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını 1 gün süreyle yasakladı. Alınan tedbirler, sürücülerin can güvenliğini korumak amacıyla uygulandı.

Zonguldak Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle trafikte yeni tedbirler aldı. Valilikten yapılan açıklamada, sürücülerin can güvenliğini korumak ve yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla 13 Ocak 2026 Salı günü il genelinde kısıtlamaya gidildiği belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda, gün boyunca il genelinde motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek. Açıklamada, vatandaşların alınan tedbirlere uymasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. - ZONGULDAK

