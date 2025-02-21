Zonguldak'ta Kar Küreyen İş Makinesi Öğrenci Servisine Çarptı
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde kar küreyen bir iş makinesi, yolda kalmış bir öğrenci servisine çarptı. Servis aracı, çarpmanın etkisiyle kayarak bir duvara çarparak durabildi. Neyse ki, kazada öğrenciler yara almadı.
Zonguldak'ta kar küreyen iş makinesinin çarptığı öğrenci servisi kontrolden çıkarak metrelerce kaydıktan sonra duvara çarparak durabildi.
Kaza, Gökçebey ilçesine bağlı Dağdeğirmenciler köyünde yaşandı. Kar çalışması yapan iş makinesi, yolda kalıp ihbarla ekip bekleyen öğrenci servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp metrelerce kayan servis aracı duvara çarparak durabildi. O anlar amatör kamera tarafından görüntülendi. Faciadan dönülen kazada öğrencilerin yara almaması ise sevindirdi. - ZONGULDAK