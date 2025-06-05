Zonguldak'ta İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ta İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir vatandaşın internet dolandırıcılarına kaptırdığı 542 bin lira sonrasında başlatılan eş zamanlı operasyonlarla 7 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan bir vatandaşın internet dolandırıcılarına kaptırdığı 542 bin lira, jandarmayı harekete geçirdi. İstanbul, Aksaray, Sivas ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Siber Suçlarla Mücadele" kapsamında Gökçebey ilçesinde ikamet eden bir kişi, internet üzerinden toplam 542 bin lira dolandırıldı. İhbar üzerine Gökçebey Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul, Aksaray, Sivas ve Şanlıurfa'da toplam 7 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan adli aramalarda 25 adet dijital materyal ile 10 bin Amerikan Doları nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 5'i adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların dijital güvenliği için tehditlere karşı mücadelenin gece gündüz demeden sürdüğü belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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