Zonguldak'ta Heyelan: Anne ve Oğlunun Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaştıklarını, cenazeleri çıkarmak için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan anne ve oğlunun cenazeleri, göçük altından çıkarılarak morga gönderildi.

Zonguldak'ın Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün akşam saat 19.53'te meydana gelen heyelanda, yıkılan evlerinin içerisinde bulunan ve toprak altında kalan Perihan Çakar ile oğlu Sait Çakar'ın cenazesi yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda toprak altından çıkarıldı. Yerleri bu sabah saatlerinde yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen anne ve oğlunun cansız bedenleri, cenaze aracına konularak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - ZONGULDAK