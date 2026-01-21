Haberler

Halk otobüsü eve daldı; büyük bir faciadan dönüldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, rampa aşağı inen bir halk otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş bir eve çarptı. Olayda yaralanan olmadı, maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kestaneci Mahallesi'nde, rampa aşağı indiği sırada kontrolden çıkan bir halk otobüsü yol kenarındaki tek katlı eve çarparak durabildi. Evin ve otobüsün boş olması bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Kestaneci Mahallesi Merkez Sokak üzerinde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 67 M 8009 plakalı halk otobüsü, rampadan aşağı indiği sırada iddiaya göre buzlu yolda kontrolden çıktı.

Evin boş olması faciayı önledi

Hızla savrulan otobüs, yol kenarında bulunan tek katlı bir eve çarptı. Çarpmanın şiddetiyle evde ve otobüste maddi hasar oluşurken, kaza sırasında evin ve otobüsün boş olması ve içeride büyük bir faciayı önledi.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazayla ilgili trafik ekipleri tahkikat başlattı.

Otobüsün bölgeden kepçe yardımıyla kaldırılması için çalışma yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
