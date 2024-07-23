Zonguldak'ta Güvenlik ve Huzur Denetimleri
Zonguldak Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen güvenlik ve huzur denetimlerinde aranan şahıslar yakalandı, silahlar ele geçirildi ve maden ocakları denetlendi.
Zonguldak'ta jandarma ve polis ekipleri halkın güvenliği ve huzuru için denetimlerini sürdürüyor.
Zonguldak Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü 15-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği güvenlik ve huzur denetimlerinin istatistiklerini paylaştı.
Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 31 kişi yakalandı. Silah kaçakçılığıyla mücadelede 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 5 yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi. Ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik denetimlerde 6 ton kömür, 3 vinç ve 70 metre ray ele geçirilirken, 5 ocak imha edildi.
Trafik denetimlerinde 12 bin 687 araç ve 8 bin 953 kişi kontrol edildi. Uyuşturucu operasyonlarında ise 31 gram metamfetamin, 15,22 gram esrar, 107 adet sentetik ecza ve 3 gram kokain, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Bir şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. - ZONGULDAK