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Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: 67 Şahıs Yakalandı, Kaçak Faaliyetlere Darbe

Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: 67 Şahıs Yakalandı, Kaçak Faaliyetlere Darbe
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Zonguldak Valiliği, 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 67 aranan şahsın yakalandığını, kaçak kömür ve maden faaliyetlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında da önemli başarılar kaydedildi.

Zonguldak Valiliği, 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim ve operasyonların sonuçlarını açıkladı. Yapılan uygulamalar kapsamında birçok alanda önemli bulgular elde edilirken, aranan şahıslar yakalandı ve suç unsurları ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda farklı suçlardan aranan 67 kişi yakalanırken, 5 yıla kadar hapis cezası olan 14 kişi, 5 ila 10 yıl hapis cezası olan 2 kişi, 10 yıl üzeri hapis cezası olan 1 kişi yakalandı. Ayrıca, ele geçirilen silahlar arasında 2 tabanca ve 3 yivsiz tüfek bulundu. Maden ocaklarına yönelik yapılan denetimlerde 15 işletme kontrol edildi. Bu denetimlerde 60 metre ray, 1 havalandırma motoru ve 2 ton kaçak kömür ele geçirildi. Kaçak faaliyetler kapsamında 5 maden ocağı imha edildi ve 2 ihbar alındı.

Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan denetimlerde 619 uygulama gerçekleştirildi. 14 bin 122 araç ve 9 bin 817 kişi denetlendi, çeşitli cezai işlemler uygulandı. Okul ve çevresinde yapılan güvenlik denetimlerinde 272 okul, 3 bin 902 kişi, 71 metruk bina ve 332 okul servisi kontrol edildi. Ayrıca 124 umuma açık yer denetime tabi tutuldu. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 13 operasyonda, 2 kişi tutuklanırken, şu maddeler ele geçirildi:

"34,94 gram metamfetamin, 18 adet skunk bitkisi, 6,69 gram esrar, 86 gram kubar esrar, 52,42 gram skunk, 66 gram sentetik kannabinoid, bin 30 adet sentetik ecza hapı, 16 adet tabanca mermisi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve - 1 hassas terazi."

Zonguldak Valiliği, güvenlik güçlerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerine aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Valiliği Zonguldak Politika 3-sayfa Maden Eylül

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