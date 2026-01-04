11 yaşındaki çocuk müze gemisinin merdivenlerinden çıkarken yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Uzunkum Caddesi'nde bulunan Alemdar Gemisi'nde meydana gelen kazada 11 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Ailesiyle birlikte Alemdar Gemisi'ni gezen 11 yaşındaki çocuk, gemi içerisindeki merdivenlerden çıkarken dengesini kaybederek yuvarlandı. Olayı fark eden gemi çalışanları durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi gemide yaptı. Ardından çocuk, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede müşahede altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK