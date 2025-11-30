Haberler

Zonguldak'ta Gelinini Öldüren Adam Cezaevinde İntihar Etti

Güncelleme:
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gelinini öldüren 71 yaşındaki Hüseyin Derin, cezaevinde intihar etti. Olay sonrası tutuklanan Derin, banyoda asılı halde bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde oğlundan boşandığı halde aynı evde kaldığı gelinini öldüren 71 yaşındaki Hüseyin Derin, cezaevinde yaşamına son verdi.

Olay, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Kızılbel köyünde yaklaşık 40 gün önce meydana geldi.

Hüseyin Derin(71) isimli şahıs, oğlundan boşanmasına rağmen aynı evde kaldığı gelini Gönül Karakök'ü yaşadığı tartışma sonrası öldürmüş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük'teki T tipi cezaevine gönderildi.

Banyoya girdikten sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı adamı merak eden arkadaşları içeriye girdiklerinde yaşlı adamı asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Derin'in eşofman ipiyle yaşamına son verdiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
