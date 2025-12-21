Eski eşini bıçakla yaralayan kadın hakkında ev hapsi kararı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan kadın, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce boşandıkları öğrenilen Özlem G. (39) ile Salim G. (38) arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Özlem G., masanın üzerinde bulunan bıçakla Salim G.'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salim G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Salim G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası bulunduğu yerden ayrılan Özlem G. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sırasında verdiği ifadede, eski eşinin kendisine ve çocuklarına yönelik şiddet uyguladığını, yaşanan arbede sırasında kendisini ve çocuklarını korumak amacıyla bıçağı kullandığını öne sürdü.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Devrek Adliyesi'ne sevk edilen Özlem G., nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla ev hapsi tedbirinin uygulanmasına karar verdi. - ZONGULDAK