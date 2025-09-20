Haberler

Zonguldak'ta Elektrik Akımına Kapılan Adam Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Elektrik Akımına Kapılan Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan 53 yaşındaki Tahsin Eroğlu, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan 53 yaşındaki Tahsin Eroğlu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Alaplı'nın Gürpınar köyü Çobanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Tahsin Eroğlu, elindeki demir sopanın dalların yanından geçen elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eroğlu, asılı kaldığı ağaçtan sağlık ekiplerinin yardımıyla indirildi. Yapılan kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eroğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar

Yüzde 80'i Müslüman ülkede rezil gelenek: Gizlice yapıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron'un eşi 'erkek doğdu' iddialarını çürütmek için mahkemeye kanıt sunacak

Macron'un eşi, kadın olduğunu ispat etmek için mahkemeye kanıt sunacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.