- Otomobil sahili aşıp dere kenarına uçtu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle yoldan çıkarak Gülüç sahilini aşıp dere kenarına uçtu.

Kaza akşam saatlerinde Gülüç Beldesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre M.A.Y.idaresindeki 67 ACK 619 plakalı otomobil Alaplı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki kaldırımları ve sahili aşan otomobil masal kahramanlarını ve bariyerleri kırarak Gülüç deresi kenarına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaralıyı araçtan çıkarıp sedye ile ambulansa taşıdı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra ambulansla Özel Echomar Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araç ise, çekici yardımıyla ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gülüç sahilinde bulunan masal kahramanları ve bariyerler büyük zarar gördü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.