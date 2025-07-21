Zonguldak'ta Denizde Bulunan Kadın Cesedinin Kimliği Belli Oldu

Zonguldak'ta Denizde Bulunan Kadın Cesedinin Kimliği Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Liman Caddesi'nde denizde bulunan kadının kimliği tespit edildi. 51 yaşındaki Azime Karabürme'nin cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ta denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Liman Caddesi'nde sahilde gezen vatandaşlar denizin yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinde delil toplarken, sahil güvenlik ekipleri de kadının cansız bedenini bota olarak ambulansa taşıdı. Otopsi için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin 51 yaşındaki Azime Karabürme'ye ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü

Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz?'' diyen Duygu Özdin'den acı haber

'Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz?' demişti, acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.