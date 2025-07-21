Zonguldak'ta denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Liman Caddesi'nde sahilde gezen vatandaşlar denizin yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinde delil toplarken, sahil güvenlik ekipleri de kadının cansız bedenini bota olarak ambulansa taşıdı. Otopsi için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin 51 yaşındaki Azime Karabürme'ye ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK